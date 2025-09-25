تتواصل المنافسات في دوري روشن السعودي للمحترفين بإقامة 3 لقاءات مثيرة مساء اليوم (الخميس)، إذ يستضيف الخليج نظيره التعاون (6:10م)، ويلتقي الشباب بضيفه الخلود (6:25)، وتختتم اللقاءات بمواجهة الهلال والأخدود الساعة (9:00م)، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري المحترفين.وعلى استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، يدخل فريقا الخليج والتعاون هذا اللقاء بحثاً عن النقاط الثلاث، إذ يتساوى الفريقان برصيد 6 نقاط من انتصارين لكل منهما وخسارة، وإن كان التعاون أفضل معنوياً، إذ تلقى الخسارة في الجولة الافتتاحية ومن ثم حقق انتصارين متتالين ويطمح لتحقيق الانتصار الثالث على التوالي، فيما بدأ الخليج بداية قوية بتحقيق فوزين متتاليين قبل أن يتعثر بالخسارة في الجولة الماضية ويطمح للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور للفوز وللعودة لطريق الانتصارات.وعلى ملعب نادي الشباب بالرياض، يدخل أصحاب الأرض والجمهور لقاءه أمام الخلود لمواصلة نتائجه الإيجابية، فبعد الخسارة في المباراة الافتتاحية أمام الخليج 1/ 4، تمكن الشباب من الفوز على الحزم ومن ثم تعادل مع الفيحاء ليحصد 4 نقاط، فيما يدخل فريق الخلود هذا اللقاء بمعنويات عالية بعد تحقيقه أول فوز له في الدوري للنسخة الحالية وذلك في الجولة الماضية من أمام ضيفه ضمك بنتيجة 2/ 1، ليحصد 3 نقاط ويطمح للفوز في لقاء الليلة لمواصلة انطلاقته.وعلى ملعب المملكة أرينا، يستضيف الهلال نظيره الأخدود في لقاء يبحث فيه أصحاب الأرض والجمهور الفوز الثاني في الدوري، إذ يملك الهلال في رصيده 5 نقاط حصدها من فوز وتعادلين وله من الأهداف 7 فيما سكنت شباكه 5 أهداف، أما فريق الأخدود فإنه يعاني الأمرين بعد أن تلقى الخسارة في الجولات الثلاث الأولى ويتذيل جدول الترتيب بدون رصيد من النقاط وفي الوقت الذي سجل مهاجموه 4 أهداف فإن شباكه قد تلقت 9 أهداف كأضعف خط دفاع في الدوري، ويطمح لخطف نقطة على أقل تقدير في لقاء الليلة.