القادسية يكمل عقد المتأهلين لدور الـ 16 من كأس الملك

أكمل القادسية (وصيف البطل في النسخة الماضية) عقد المتأهلين لدور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على مضيفه العروبة بثلاثة أهداف لهدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد جامعة الجوف ضمن لقاءات دور الـ32 من المسابقة.وشهد اللقاء سيطرة مبكرة للقادسية، وتمكن أوتافيو دا سيلفا الوافد الجديد لفريق القادسية القادم من النصر أن يبصم على أولى مساهماته التهديفية، بعد أن مرر كرة ذكية للمهاجم جوليان كينيونيس الذي سيطر على الكرة وسددها قوية في المرمى هدفاً أول للقادسية (د:9)، وتمكن العروبة من العودة بعد أن تحصل على ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء سددها بكاء أبوبكار دومبيا محرزاً هدف التعادل للعروبة (د:16)، وعاد القادسية للتقدم مجدداً عن طريق القائد ناتشو فيرنانديز بعد عرضية عالية من ركلة زاوية نفذها جابريل كارفاليو، ليحولها ناتشو برأسه داخل المرمى هدفاً ثانياً للقادسية (د:35)، وسدد تركي العمار كرة قوية تجاه مرمى العروبة لكنها مرت فوق العارضة، وعاد أوتافيو للتألق مجدداً وتحصل على ركلة جزاء نفذها بنجاح مصعب الجوير محرزاً الهدف الثالث للقادسية (د:69)، وأحرز جوليان هدفاً جميلاً بعد لعبة مقصية رائعة، لكن الحكم خوان كالديرون ألغى الهدف لوجود حالة تسلل قبل وصول الكرة لجوليان، لينتهي اللقاء بفوز القادسية بثلاثة أهداف لهدف وتأهله لدور الـ16، فيما غادر العروبة منافسات البطولة.