تأهل الفتح إلى دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على نادي الجبلين بنتيجة (2-1)، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات دور الـ32.وبعد المباراة، أكد مدرب الفتح جوزيه غوميز في حديث خاص لـ«عكاظ» احترامه الكامل لقرارات الحكام المتعلقة بالبطاقات الحمراء التي طالت الفريق هذا الموسم، مشيراً إلى أن الجهاز الفني واللاعبين يتعاملون مع هذه القرارات بروح رياضية عالية.وأضاف غوميز أن الشركة المنتجة لقمصان الفريق أبدت تذمرها من ضغط المباريات هذا الموسم، وما يترتب على ذلك من طلبات متزايدة لتجهيز الأطقم الخاصة بكل مواجهة، مؤكداً أن هذه المسألة تشكل تحدياً إضافياً في إدارة تجهيزات المباريات.