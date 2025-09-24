سوء تنظيم يحرم جماهير العروبة والقادسية من حضور المباراة

تسبب غياب الشركة المنظمة لمباراة العروبة والقادسية، ضمن مباريات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، في حرمان جماهير الناديين من حضور المباراة التي أقيمت على ملعب استاد جامعة الجوف.ولم تستطع الجماهير الموجودة خارج الملعب دخول المباراة، رغم وجود تذاكر لديها، ما تسبب في غضب الجماهير التي غادرت قبل نهاية الشوط الأول، خصوصا جماهير نادي القادسية التي حضرت من مدينة الخبر وتكبدت عناء السفر ولم تتمكن من دخول المباراة، ويترقب الشارع الرياضي خلال الساعات القليلة القادمة بياناً من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم، حول منع الجماهير من دخول المباراة.وكسب القادسية نظيره العروبة بنتيجة 3-1، معلناً تأهله إلى دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.