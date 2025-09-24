حامل اللقب الاتحاد يبدأ مشوار أغلى الكؤوس بهدف في الوحدة

بدأ الاتحاد مشوار الدفاع عن لقبه بطلاً لأغلى الكؤوس بالفوز على مضيفه الوحدة بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، ضمن لقاءات دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.دخل الاتحاد هذا اللقاء بعد أن اعتمد مدربه لوران بلان على عدد كبير من الأسماء البديلة إضافة لعودة الحارس الصربي رايكوفيتش لتهيئته لمواجهة النصر يوم الجمعة في «كلاسيكو» مرتقب، وشهد اللقاء سيطرة اتحادية مبكرة وانطلق معاذ فقيهي الكرة من الجهة اليسرى ولعب كرة عرضية ترتطم بيد المدافع عبدالمحسن فلاتة ليحتسبها الحكم أحمد الرميخاني ركلة جزاء تقدم لها صالح الشهري، وسددها بنجاح على يسار الحارس عبدالله العويشير هدفاً للاتحاد (د:9)، وكاد الشهري يضيف الهدف الثاني بعد مجهود فردي رائع من عبدالرحمن العبود الذي توغل من جهة اليسار ودخل منطقة الجزاء ولعبها أرضية للشهري المواجه للمرمى، لكنه سددها فوق العارضة، وبالطريقة ذاتها من الجهة اليمنى لعب العبود كرة أرضية للشهري الذي سيطر على الكرة وسددها أرضية، لكن الظهير عادل خضري أبعد الكرة قبل أن تلج المرمى، ومن ركلة زاوية لعب العبود كرة عالية حولها الشهري برأسه لكنها مرت بجوار القائم رغم محاولة ماريو ميتاي اللحاق بها، واستمرت الهجمات الاتحادية وسدد محمد ودمبيا كرة قوية لكنها مرت بجوار القائم، لينتهي اللقاء بفوز الاتحاد بهدف دون مقابل وتأهله لدور الـ16، فيما غادر الوحدة منافسات المسابقة.