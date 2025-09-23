بـ«القاتل».. النجمة يهزم ضمك ويصل لدور الـ 16 من كأس الملك

تفوق النجمة على ضيفه ضمك بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ضمن لقاءات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، ليتأهل النجمة لدور الـ16 بجدارة واستحقاق.أحرز هدفَي النجمة لازارو فينيسوس (د:58) وعبدالعزيز الحرابي (د:90+3)، فيما جاء هدف ضمك عن طريق هزاع الغامدي (د:79).شهد اللقاء سيطرة متبادلة من الفريقين وبعد ركلة زاوية وصلت الكرة لمدافع النجمة المتقدم خالد الشمري ليلعبها برأسه تجاه المرمى وينبرى لها البرازيلي لازارو فينيسوس قبل الحارس كيوين سيلفا ويسكنها في الشباك هدفاً أول للنجمة (د:58)، وتمكن ضمك من العودة بعد أن تلقى هزاع الغامدي كرة داخل منطقة الجزاء وسددها قوية أرضية في المرمى هدف تعادل لضمك (د:79)، وفي الوقت بدل الضائع تمكن النجمة من التقدم مجدداً عن طريق عبدالعزيز الحرابي بعد أن مرر له عبدالإله الشمري كرة قصيرة على حدود منطقة الجزاء ليسددها الحرابي مباشرةً في الزاوية العليا على يسار الحارس سيلفا هدفاً ثانياً للنجمة (د:90+3)، لينتهي اللقاء بفوز النجمة بهدفين لهدف.وبهذه النتيجة يتأهل النجمة لدور الـ16، فيما غادر ضمك منافسات المسابقة.