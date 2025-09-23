برباعية في الكويت.. «أخضر 17» يتأهل لنصف نهائي «خليجي 1»

تأهل منتخبنا الوطني السعودي تحت 17 عاماً لدور نصف نهائي كأس الخليج للناشئين في نسختها الأولى، بعد فوزه القوي على منتخب الكويت بنتيجة 4/ صفر، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم (الثلاثاء) على استاد حمد الكبير بالنادي العربي، ضمن منافسات المجموعة الثانية.أحرز أهداف منتخبنا الوطني صبري دهل هدفين (د:45+3، 87) وعبدالهادي مطري هدفين (د:52، 82)، ليصل «الأخضر» إلى 6 نقاط من انتصارين متتاليين، ليصبح أول المنتخبات التي تحجز مقعدها في المربع الذهبي للبطولة.وشهد اللقاء سيطرة لمنتخبا الوطني وتمكن ناشئو الأخضر من هز الشباك قبل نهاية الشوط الأول في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع عبر اللاعب صبري دهل، بعدما استغل هجمة سريعة، وواصل الأخضر اندفاعه الهجومي في الشوط الثاني ليضيف القائد عبدالهادي مطري الهدف الثاني برأسية جميلة (د:52)، وعزز مطري النتيجة بهدف ثالث رائع عند الدقيقة 82، قبل أن يختتم صبري دهل مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 87، ليؤكد أحقية منتخبنا الوطني بالفوز والتأهل المبكر.وبهذه النتيجة يتصدر المنتخب السعودي منتخبات المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة ويضمن التأهل لنصف النهائي، فيما تجمد رصيد منتخب الكويت عند نقطة واحدة.