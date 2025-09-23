رفع وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وللشعب السعودي كافة بمناسبة اليوم الوطني الـ95 للمملكة.وأكد في تصريح صحفي، أن اليوم الوطني مناسبة غالية نستحضر فيها مسيرة التوحيد والأمجاد والبناء، الذي أسسه الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، ونستذكر ما تحقق للوطن من نجاحات عظيمة في عهد الملوك الراحلين، حتى عهدنا الزاهر تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، الذي يشهد تسجيل قفزات تنموية شاملة، قامت على خطط تطوير متكاملة، حملتها رؤية السعودية 2030.وأضاف وزير الرياضة: يحظى القطاع الرياضي بدعم غير مسبوق من القيادة، ما أسهم في تحقيق رياضة المملكة إنجازات استثنائية كبرى، تمثّلت في استضافة الفعاليات الرياضية العالمية، التي تخطّت 150 بطولة عالمية في مختلف الألعاب منذ عام 2018، وبمعدل حضور جماهيري تجاوز 3 ملايين زائر، ما جعل المملكة وجهةً مفضلةً وموطناً للرياضة وللرياضيين، وأسهم في تحقيق المستهدفات ودعم اقتصاد الوطن.واختتم الأمير عبدالعزيز بن تركي حديثه، سائلاً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد ويسدد خطاهما، وأن يديم على المملكة أمنها واستقرارها وازدهارها.