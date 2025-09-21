كانتي فرحاً بهدفه
كانتي فرحاً بهدفه
تابعوا عكاظ على
Google News Account
واصل فريق الاتحاد سلسلة نتائجه المميزة في دوري روشن السعودي للمحترفين، بعدما سجل أرقاماً لافتة بداية الموسم الحالي، بفوزه على فريق النجمة بهدف مقابل لا شيء، ضمن الجولة الثالثة في الدوري. وبهذا الفوز حقق الاتحاد أطول سلسلة انتصارات متتالية بواقع 9 مباريات، كما انفرد برقم مميز على أرضه بعدما حقق 6 انتصارات متتالية، إضافة إلى تسجيله 5 انتصارات متتالية خارج الديار.

ولم تتوقف أرقام العميد عند ذلك، إذ حافظ على سجله خالياً من الخسائر على ملعبه طوال 19 مباراة متتالية، ليؤكد الفريق ثباته وقوته أمام جماهيره.

بهذه الأرقام، يواصل الفريق الاتحادي كتابة فصل جديد من تاريخه في الدوري، ساعياً لمواصلة الاحتفاظ بلقب الدوري مبكراً.
أخبار ذات صلة
 
قطبا الرياض يواجهان العدالة وأبها.. الخليج يلاقي الطائي.. الخلود يتحدى البكيرية
قطبا الرياض يواجهان العدالة وأبها.. الخليج يلاقي الطائي.. الخلود يتحدى البكيرية
سييرا يغلق المساحات أمام الاتحاد
سييرا يغلق المساحات أمام الاتحاد