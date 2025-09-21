واصل فريق الاتحاد سلسلة نتائجه المميزة في دوري روشن السعودي للمحترفين، بعدما سجل أرقاماً لافتة بداية الموسم الحالي، بفوزه على فريق النجمة بهدف مقابل لا شيء، ضمن الجولة الثالثة في الدوري. وبهذا الفوز حقق الاتحاد أطول سلسلة انتصارات متتالية بواقع 9 مباريات، كما انفرد برقم مميز على أرضه بعدما حقق 6 انتصارات متتالية، إضافة إلى تسجيله 5 انتصارات متتالية خارج الديار.ولم تتوقف أرقام العميد عند ذلك، إذ حافظ على سجله خالياً من الخسائر على ملعبه طوال 19 مباراة متتالية، ليؤكد الفريق ثباته وقوته أمام جماهيره.بهذه الأرقام، يواصل الفريق الاتحادي كتابة فصل جديد من تاريخه في الدوري، ساعياً لمواصلة الاحتفاظ بلقب الدوري مبكراً.