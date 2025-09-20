اكتفى الفتح ومضيفه الحزم بنقطة واحدة لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب نادي الحزم، وانتهى بالتعادل السلبي دون أهداف، ضمن لقاءات الجولة الثالثة «جولة عزنا بطبعنا» من دوري روشن السعودي للمحترفين.شهد اللقاء أداء متوسط المستوى على صعيد الأداء الفني من الفريقين، وإن كان الفتح هو الأكثر خطورة وتهديدا للمرمى على مدار الشوطين، في حين اعتمد الحزم على المرتدات والهجمات السريعة، لكنه لم ينجح في استغلالها، وفي الدقيقة 24 كاد الفتح يفتتح التسجيل بعدما تلقى فهد الزبيدي عرضية متقنة من الجهة اليمنى، لكنه أخفق في إيداع الكرة داخل الشباك، وجاء رد الحزم في الدقيقة 34 برأسية من لاعبه روسير علت مرمى الفتح بقليل، لينتهي الشوط الأول دون أهداف.وشهد الشوط الثاني تبادل المحاولات بين الفريقين، وحاول الفتح عبر تحركات سفيان بن دبكة والزبيدي والبديل إيكامبي، بينما اعتمد الحزم على الكرات العرضية والاختراق من الأطراف عبر فابيو مارتينز وموكوانا والمهاجم عمر السومة، لكن غياب الدقة أمام المرمى حال دون اهتزاز الشباك حتى صافرة النهاية.وبهذه النتيجة يحقق الفتح تعادله الأول بعد خسارتين في أول جولتين، ويحتل المركز الـ16، وسيستضيف في الجولة القادمة جاره فريق القادسية، فيما حقق الحزم تعادله الثاني ويصل للنقطة الثانية ويحتل المركز الـ14، وسيلاقي ضيفه الأهلي في الجولة القادمة.