يُعد فريق الهلال الخصم المفضل لمهاجم الأهلي ايفان توني، إذ دوّن اللاعب اسمه في تاريخ مواجهات «الكلاسيكو» بهز شباكه 6 مرات كاملة خلال أقل من موسمين، بواقع 5 أهداف في الدوري وهدف في دوري أبطال آسيا.وكان أبرزها «الهاتريك» الرائع الذي أحرزه في الجولة 23 من الموسم الماضي، ليقود الأهلي إلى فوز مثير (3ـ2)، في سيناريو مشابه لما تكرر في الجولة الثالثة على ملعب الإنماء.وبات المهاجم الإنجليزي توني الأكثر تسجيلاً في مرمى الهلال بين لاعبي الأهلي في الفترة الأخيرة، الأمر الذي جعله كابوس الدفاع الأزرق، وسط إشادة كبيرة من جماهير ناديه التي ترى فيه رمزا للمهاجم الحاسم في المباريات الكبيرة.