لم تحدث مرة واحدة، بل هي مرتان في 4 أيام، الأهلي يعود من الخسارة أمام ناساف الأوزبكي بهدفين دون رد إلى الفوز بـ 4 أهداف لـ 2، لم يمضِ عما حدث سوى 4 أيام فقط، الهلال يتقدم بثلاثية نظيفة والعد التنازلي لنهاية المباراة بدأ.

12 دقيقة فقط قبل خط النهاية كانت كافية لبطل دوري أبطال آسيا للنخبة حتى يكشر عن أنيابه ويثبت أنه يمتلك شخصية لاتقهر أبداً، عاد زملاء إيفان توني من الخسارة (3-0) إلى التعادل (3-3)، في قمة كانت بلاشك واجهة مشرفة لدوري روشن السعودي وقدمت رسالة واضحة بأن مثل هذه القمم لا تقل أهمية أو إثارة عن قمة كروية في أكبر دوريات العالم.

قدم مدرب الهلال إنزاغي شوطاً ونصف مثالياً للغاية، ونجح لاعبوه في استغلال كل فرصة متاحة وزاروا الشباك 3 مرات، في المقابل لم يرضَ ماتياس يايسله ولاعبوه أن يخسروا في ليلة تكريم مدربهم بتيفو خيالي، وردوا الجميل بأفضل الطرق الممكنة عن عودة تاريخية لا تنسى.