في قمة جولة «عزنا بطبعنا» أدرك فريق الأهلي تعادلاً قاتلاً من أمام ضيفه الهلال، فبعد أن تقدم الضيوف بالثلاثة، عاد أصحاب الأرض في آخر ربع ساعة في «الكلاسيكو الأغلى» لينتهي اللقاء بالتعادل 3/ 3، والذي شهده استاد الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في الجولة الثالثة لدوري روشن السعودي للمحترفين..فرض الهلال هيمنته في الشوط الأول وبدأ مهرجان الأهداف الفرنسي ثيو هيرنانديز بعد انفرادة مثالية ليسكن الكرة في شباك الأهلي (د: 12)، ووقفت العارضة لتسديدة سافيتش، ومن ثم أضاف زميله البرازيلي مالكوم الهدف الثاني بعد أن مرر له داروين نونيز كرة أرضية ليضعها مالكوم في الشباك (د: 24)، ووقفت العارضة مجدداً للهلال وهذه المرة من تسديدة لنونيز، وعاد مالكوم لهز الشباك مجدداً بعد أن تلقى تمريرة من سالم الدوسري على خط منطقة الجزاء سددها مالكوم مباشرة في الزاوية البعيدة عن ميندي كهدف شخصي ثانٍ وثالث للهلال (د: 41)، وحاول إيبانز مدافع الأهلي أن يسجل هدفاً ولكن كرته ارتطمت في القائم.وفي الربع ساعة الأخيرة من عمر اللقاء استيقظ المارد الأهلاوي إيفان توني وهز شباك الهلال مرتين، ففي المرة الأولى تلقى تمريرة من فراس البريكان ليغمزها توني بقدمه قبل أن تصل للمدافع الهلالي كوليبالي لتسكن الشباك (د: 78)، ومن عرضية لرياض محرز قفز لها توني وحولها برأسه لداخل المرمى الهلالي كهدف ثانٍ (د: 87)، ومن ركلة زاوية نفذها المتخصص رياض محرز حولها التركي ديميرال برأسه داخل المرمى كهدف ثالث وتعادل للأهلي (د: 90+1)، لينتهي اللقاء بالتعادل 3/ 3.وبهذه النتيجة يصل الفريقان للنقطة الخامسة من تعادلين وفوز، وسيواجه الأهلي مضيفه الحزم في الجولة القادمة، فيما يلتقي الهلال بضيفه الأخدود.