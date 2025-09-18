يبحث مساء يوم (الجمعة) حارسا الأهلي السنغالي إدوارد ميندي، والمغربي ياسين بونو من خلال كلاسيكو الكرة السعودية الذي سيقام لحساب الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين، على الخروج بشباك نظيفة «كلين شيت» ومنع الـ«20 لاعباً» من زيارة شباكهم طيلة التسعين دقيقة من عمر المباراة، إضافة لمنح فريقهم الفوز على حساب الآخر وخطف العلامة الكاملة من اللقاء المرتقب.

قفازان إفريقيان يمتلكان الثقة والأمان في حراستهما لما يحملانه من خبرة عريضة وواسعة سواء مع منتخب بلادهما أو على صعيد احترافهما بالمسابقات الأوروبية، وأتيا لإكمال مسيرتهما المميزتين في دوري روشن السعودي.