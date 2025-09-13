التعاون يتخطى الأخدود بصعوبة

ذاق التعاون طعم الانتصار الأول بعد تفوقه على مضيفه الأخدود بثلاثة أهداف لهدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران، ضمن لقاءات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين.وأحرز أهداف التعاون موسي بارو هدفين (د:15، 65) وروجر مارتينيز (د:28)، فيما أحرز هدفي الأخدود بلاج كرامر (د:31) وكوراي غونتر (د:56)، ليحقق التعاون فوزه الأول، فيما تلقى الأخدود خسارته الثانية على التوالي.شهد اللقاء بداية قوية للتعاون سعياً للفوز ولعب محمد الكويكبي كرة عرضية لتصل لزميله موسى بارو الذي سيطر على الكرة وسددها قوية في المرمى هدفاً للتعاون (د:15)، وواصل التعاون ضغطه وانطلق موسى بارو بالكرة من الجهة اليسرى ومررها لزميله روجيرو مارتينيز الذي سددها مباشرة ً في المرمى هدفاً ثانياً للتعاون (د:28)، لينتفض الأخدود ويتمكن من تقليص الفارق بعد كرة عالية وصلت للمتقدم كوراي غونتر الذي عكسها برأسه لداخل منطقة الجزاء ويسددها بلاج كرامر في المرمى هدفاً أول للأخدود (د:31)، وعاد مدافع الأخدود كوراي للتألق مجدداً ومن ركلة زاوية لعب غوخان غول كرة عالية قفز لها كوراي غونتر وحولها برأسه لداخل المرمى هدف تعادل ثانياً للأخدود (د:56)، ولكن التعاون تمكن من التقدم مجدداً بعد كرة طويلة من محمد الكويكبي للمنفرد موسى بارو الذي سددها أرضية قوية لتسكن الشباك هدفاً ثالثاً للتعاون (د:65)، لينتهي اللقاء بفوز التعاون بثلاثة أهداف لهدفين.وبهذه النتيجة يحقق التعاون فوزه الأول ويحصد أول ثلاث نقاط له في الدوري، وسيلاقي ضيفه الاتفاق في الجولة القادمة، فيما تلقى الأخدود الخسارة الثانية على التوالي وبقي دون نقاط، وسيحل ضيفاً على نيوم في الجولة القادمة.