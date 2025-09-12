نائب أمير مكة يتوّج الفائزين في مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الـ7 بالطائف

تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أقيم اليوم الحفل الختامي لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته السابعة، الذي ينظِّمه الاتحاد السعودي للهجن بميدان الطائف لسباقات الهجن.

وتوّج نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز الفائزين، إذ شهد اليوم الختامي إقامة أربعة أشواط على مسافة 6 كيلومترات، شاركت بها نخبة من المطايا، البالغ عددها 100 مطية، وسط تنافسٍ كبير بين ملاك الهجن المحليين والدوليين، إذ خُصصت جوائز مالية تتجاوز قيمتها الإجمالية 50 مليون ريال، تُمنح لملاك الهجن المحلية والدولية الفائزين بأشواط السباقات المتنوعة.

وبهذه المناسبة، رفع وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، خالص الشكر والامتنان لولي العهد على رعايته الكريمة للحفل الختامي.

وقال في تصريح صحفي: «إن رعاية ولي العهد للحفل الختامي لهذا المهرجان الكبير تؤكد حرصه ودعمه المستمر للقطاع الرياضي بشكل عام، واهتمامه برياضة الهجن العريقة، بوصفها موروثاً أصيلاً يُجسّد جانباً من ثقافة المملكة العربية السعودية، وتُعد خير تتويجٍ للرياضيين، خصوصاً محبي هذه الرياضة، كما أتقدم بالشكر الجزيل لنائب أمير منطقة مكة المكرمة على حضوره الحفل وتتويجه للفائزين».

وقد فازت بالشوط الأول المطية «سياف» فئة زمول عام لمالكها السعودي محمد جارالله المري، وحصل على جائزة مالية قدرها مليون ريال وبندقية، فيما فازت بالشوط الثاني المطية «مبهوج» فئة زمول مفتوح لهجن الشحانية من قطر، وحصل على جائزة مالية قدرها مليون ريال وبندقية، فيما حازت المطية «أريام» فئة حيل عام لمالكها القطري فاران عتيق المري على لقب الشوط الثالث، وجائزة مالية قدرها مليون و500 ألف ريال وسيف، فيما تفوقت بالشوط الرابع المطية «نشبه» فئة حيل مفتوح لهجن الشحانية من قطر، وظفرت بجائزة مالية قدرها مليون و500 ألف ريال وسيف.

يذكر أن المهرجان انطلق في الثاني من سبتمبر الجاري، وشهد إقامة 249 شوطاً، للفئات (مفاريد، وحقايق، ولقايا، وجذاع، وثنايا، وحيل، وزمول).