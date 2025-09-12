كشف مدرب المنتخب السعودي للشباب الإسباني سيرجيو بيرناس، مكاسب الأخضر من تحقيق لقب بطولة كأس الخليج التي استضافتها مدينة أبها.

وتوج الأخضر بطلاً لكأس الخليج للشباب بعد الفوز على اليمن 3-1 في المباراة النهائية، مساء الأربعاء.

وقال بيرناس في تصريحات خاصة لـ«عكاظ»: التتويج بكأس الخليج خطوة مهمة لهذا الجيل وهذه المجموعة من اللاعبين، فبجانب رفع الكأس، كان هدفنا هو منح اللاعبين الشباب خبرة دولية، واختبارهم تحت الضغط، وبناء روح تنافسية، لقد حققنا ذلك؛ إذ أظهر الفريق انضباطاً ووحدة، والقدرة على التكيف مع مختلف الظروف.

بطولة قوية كشفت المعدن الحقيقي

وأضاف: «لقد كان مستوى البطولة عالياً للغاية من حيث التنافسية، جميع الفرق كانت مستعدة جيداً، والفوارق بينها كانت ضئيلة جداً، بعض المباريات كانت صعبة للغاية، حيث تطلبت تركيزاً عالياً ومرونة كبيرة من اللاعبين، وهذا النوع من المواجهات يساعد لاعبينا على التطور والنضج».

وتابع: «كل معسكر، وكل بطولة، وكل حصة تدريبية، هي جزء من إستراتيجية طويلة المدى، مهمتنا هي تطوير لاعبين يمكنهم في يومٍ ما اللعب على أعلى المستويات، وهدفنا المشترك هو كأس العالم 2034، عندما تستضيف المملكة العربية السعودية البطولة، وهذا الهدف هو ما يحفزنا جميعاً خلال المرحلة القادمة».

وواصل: «أظهر العديد من اللاعبين أنهم يمتلكون الجودة والشخصية والالتزام اللازمين لتمثيل السعودية بمستوى جيد، وبالعمل خطوة بخطوة، وبالاتجاه الصحيح، يمكن أن تحين لحظتهم لتمثيل المنتخب الأول، من خلال الجهد والتطور السليم».

رسالة إلى الجماهير والجنود المجهولين

وختم: «إلى جماهير السعودية، أود أن أقول لكم شكراً لكم على دعمكم في النهائي، لقد كان حضوركم رائعاً وساعد الفريق على الفوز، أنتم منحتم هؤلاء اللاعبين الشباب الدافع والفخر للقتال من أجل الشعار، وإلى الطاقم، والاتحاد، وكل من يعمل خلف الكواليس: هذا الانتصار يعود إليكم أيضاً».