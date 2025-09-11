إنزاغي فضّل الحمدان ورديف.. «ميتروفيتش» يرفض البقاء في الهلال

فضل مهاجم نادي الهلال السابق «ميتروفيتش»، الانتقال إلى الريان القطري، بدلاً من أن يكون أحتياطياً للاعب «نونيز»، بعد استغناء مدرب فريق إنزاغي عن خدماته عندما قال: «هذا ليس مقلقاً، لدي عناصر جيدة سواءً في الهجوم أو الأطراف، نمتلك حالياً نونيز، إلى جانب الحمدان ورديف كمهاجمين محليين، إضافة إلى مالكوم وسالم في الأطراف»، ليفسخ النادي عقده مع اللاعب بالتراضي، مقدمين له الشكر على كل ما قدمه مع الفريق، ومعلنين انتقاله الى الريان القطري، إذ سيحصل «ميتروفيتش» على عقد يمتد لعدة سنوات براتب سنوي يقارب 10 ملايين دولار، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة التي يضعها النادي في إمكانياته، وانتضم في تدريبات فريقه الجديد، استعداداً للموسم الكروي 2025-2026، ونشر النادي عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس»، لحظة وصول ميتروفيتش إلى مقر الفريق، حيث حظي بترحيب واسع من زملائه الجدد، قبل أن يؤدي تدريبات فردية تمهيداً لانضمامه إلى الحصص الجماعية.يُذكر أن «ميتروفيتش» قد انضم إلى الهلال صيف 2023 قادماً من فولهام الإنجليزي في صفقة بلغت قيمتها نحو 52 مليون يورو، وخاض ميتروفيتش 79 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 68 هدفاً، وقدم 15 تمريرة حاسمة، وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت».