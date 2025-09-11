طالب بتساوي الدعم.. مدرب الخليج «دونيس»: لو توفرت لنا ميزانية أكبر لحققنا نتائج أكثر تأثيراً

أكد المدرب اليوناني لنادي الخليج «جورجيوس دونيس» ، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم قبل مواجهة الفيحاء في الجولة الثانية من دوري روشن للمحترفين، أن فريقه جاهز بدنياً وذهنياً لخوض اللقاء الذي سيقام مساء السبت على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، وقال دونيس: « بدأنا الموسم بشكل جيد، واستطعنا أن نستغل المساحات التي تركها خصمنا فريق الشباب في الجولة الأولى، مما ساعدنا على تقديم أداء مميز ولكن منافسنا الجديد الفيحاء سيكون فريقاً مختلفاً»، وأضاف :« تمكنا من صنع توليفة متوازنة داخل الفريق، واخترنا ثلاثة قادة يمتلكون الخبرة والروح القيادية، وهذا يمنحنا ثباتاً داخل الملعب»، وقال :«رغم التحديات التي واجهتنا بعد رحيل فابيو وعبدالله السالم، نجحنا في استقطاب لاعبين محليين وأجانب مميزين، وبذلنا جهداً كبيراً مع الإدارة لإعادة بناء الفريق من جديد، رغم محدودية الميزانية، ونحن نؤمن أن الدعم المالي من الوزارة يجب أن يشمل جميع الفرق بالتساوي ، فلو توفرت لنا ميزانية أكبر، لحققنا نتائج أكثر تأثيراً».وعن فلسفته الفنية، أوضح دونيس: «أنا أحب الاستمتاع باللعب، وأسعى دائماً لتقديم كرة قدم جميلة تعتمد على فتح اللعب وصناعة الفرص، ولاشك أن اللاعبين الذين نمتلكهم محترفون وناضجون، وفوزنا في الجولة الأولى لن يؤثر سلباً، بل سوف يزيد من حماسهم».واختتم حديثه بالإشارة إلى أن فترة التوقف الدولي تم استغلالها بشكل مثالي لمواصلة إعداد الفريق، وأن الخليج سيظهر بصورة تنافسية أمام الفيحاء.