برشلونة بطل كأس أندية العالم للشباب

توج فريق برشلونة الإسباني بلقب كأس العالم للأندية للشباب تحت 18 عاماً بعد فوزه الشاق على فريق راسينغ دي أفيلانيدا الأرجنتيني بهدف دون رد، في المباراة النهائية التي أقيمت بين الفريقين في قرطبة.وسيطر التعادل السلبي على نتيجة الشوط الأول، قبل أن ينجح برشلونة في تسجيل هدف الانتصار قبل نهاية الوقت الأصلي بنحو 10 دقائق، عبر لاعبه الأوكراني أرتيم ريباك. وبهذا الفوز يحصد البارسا لقب مونديال الأندية تحت 18 عاماً لأول مرة في تاريخه.يذكر أن فريق بالميراس البرازيلي توج بلقب النسخة الماضية.