في خطوة غير تقليدية، أطلقت سلطات كراكوف، ثاني أكبر مدن بولندا، برنامجًا للحد من تكاثر الحمام عبر توزيع مغذّيات خاصة تحتوي على مواد مانعة للتكاثر في نقاط محددة.

بلا صيد

الهدف هو خفض الأعداد تدريجيًا بأسلوب إنساني، بعيدًا عن القتل أو الصيد، مع الحفاظ على التوازن داخل المدينة.

هوية مزدحمة

وتُعرف كراكوف بساحتها التاريخية التي تعجّ بأسراب الحمام، حتى صار وجودها جزءًا من المشهد السياحي اليومي.

أسطورة الذهب

وترتبط الطيور بحكاية شعبية عن الدوق هنري بروبس، إذ تقول الأسطورة إن ساحرة حوّلت فرسانه إلى حمام، وكانت الطيور تلتقط حجارة من كنيسة القديسة ماري فتتحول إلى ذهب.

رومانسية مكلفة

غير أن هذا المشهد الحالم تحوّل إلى مصدر إزعاج، بعدما تسببت مخلفات الحمام في أضرار للمباني والبنية التحتية، ما أثار شكاوى متزايدة.

تجربة تحت المراقبة

البرنامج التجريبي يُنفذ بالتعاون مع باحثين ومنظمات لرعاية الحيوان، ويؤكد المسؤولون أنه سيساعد أيضًا في تقليل أعداد الطيور المريضة والجائعة، مع ضمان سلامته للبشر، وقد طُبق سابقًا في مدن مثل بروكسل.

مدن تتكيّف

مدن بولندية أخرى اختارت حلولًا مبتكرة للتعايش مع الحياة البرية؛ ففي غدينيا تُزرع نباتات طاردة للخنازير، بينما في زاكوباني تم تركيب حاويات قمامة مقاومة للدببة وتسيير دوريات خاصة.