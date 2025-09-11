قبل إغلاق فترة الانتقالات.. النصر يضع «مارك» ضمن خانة المواليد

علمت مصادر مطلعة أن إدارة نادي النصر تدرس ملف لاعب خط الوسط الإسباني الشاب مارك برنال كاساس (مواليد 26 مايو 2007)، أحد أبرز مواهب أكاديمية برشلونة «لاماسيا»، وذلك ضمن خانة اللاعبين المواليد التي ينتهي التسجيل فيها يوم 23 من الشهر الجاري.برنال، الذي يبلغ طوله 1.91 متر ويشغل مركز المحور الدفاعي، يُعد من الأسماء البارزة في جيله داخل برشلونة، إذ يمتاز بالقدرة على استخلاص الكرات وبدء الهجمات من الخلف، مع هدوء في التمرير وبنية جسمانية قوية.خطوة النصر تأتي في إطار تحركات النادي لتعزيز قائمته بلاعبين من فئة المواليد، في ظل سباق محتدم بين الأندية السعودية للاستفادة من المواهب الشابة عالمياً، خصوصاً مع قرب إغلاق باب التسجيل لهذه الفئة.