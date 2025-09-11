المحترفون الـ 6 يشعلون سوق انتقالات «دوري الأولى»

شهد الموسم الفائت لدوري أندية الدرجة الأولى للمحترفين قفزة نوعية على صعيد الأندية التي حضرت في المواجهات بين جميع فرق الدوري مع الارتفاع الملحوظ على مستوياتها الفنية، وكيف انعكس ذلك على طبيعة المنافسة بشكل عام بين تلك الفرق، الأمر الذي أسهم في استمرار المنافسة على الصعود لمصاف دوري المحترفين أو الهبوط لدوري الدرجة الثانية، ولعل التنظيمات الجديدة التي أقرها اتحاد الكرة ورابطة أندية الدرجة الأولى للمحترفين، ومن أبرزها رفع عدد المحترفين الأجانب الذين يحق لهم المشاركة في المباريات إلى 6 لاعبين؛ لذا ومنذ إعلان الاتحاد السعودي لكرة القدم موعد انطلاق فترة التسجيل الصيفية بالتنسيق مع رابطة أندية الدرجة الأولى للمحترفين خلال الفترة من 3 يوليو إلى 20 سبتمبر، بدأت أندية الدوري تعاقداتها الصيفية لدعم صفوفها للموسم الرياضي 2025-2026.ورصد الموقع الرسمي لرابطة أندية الدرجة الأولى للمحترفين الحراك في سوق الانتقالات الصيفية لجميع أندية الدوري الثمانية عشر، وكشف عن تحركات لعديد الأندية لجلب لاعبين ومدربين، من شأنه دعم صفوفهم لتقديم مستويات فنية جيدة تستطيع من خلالها المنافسة على لقب الدوري أو تحقيق حلم الصعود لمصاف أندية دوري المحترفين.العروبةاستطاع نادي العروبة التعاقد مع المدرب سلافشي فوينيسكي لقيادة فريق كرة القدم الأول فنيًا هذا الموسم، إلى جانب التوقيع مع اللاعبين أبو بكر دومبيا، وعبدالرحمن هندي، وفواز ربيع، وعلي السلطان، وعزام البيشي.الجبلين والعدالةاكتفى فريق الجبلين بتغيير مدرب الفريق، حيث قرر التعاقد مع المدرب ريكاردو تشيو، ومثله العدالة الذي استعان بخدمات المدرب محمد العياري.الطائي والجبيلتعاقد فريق الطائي مع المدرب كارلوس هيرنانديز، وفريق جدة الذي وقع عقدًا مع المدرب روبرتو أوليفيرا، وأيضًا فريق الجبيل الذي عيّن المدرب بيدرو رودريغيز لقيادة الفريق الفنية، في حين اختار نادي البكيرية الإبقاء على جهازه الفني، والاتجاه نحو التعاقد مع لاعبين جدد لتدعيم صفوف الفريق وهم: مهند المالكي، وعثمان باري، ويحيى القرني، وعبدالملك الدويسان، وموسى الحربي.الزلفي والعربياستعان فريق الزلفي بخدمات كل من فهد الجيزاني، وأحمد العنزي، ويزيد البكر، ويحيى خرمي، وعبدالعزيز الشريد، وعبدالله سويد، ومثله فريق العربي الذي اختار التعاقد مع اللاعبين ليساندرو شيلدون، وأصيل عابد، ومحمد السفياني، وبدر البيشي، وسولومون أود، وعلي المياد، ومحمود البوحسن، وأصيل الحربي.آمال وتطالعاتمن جهتها، قررت العديد من الفرق توسيع نطاق تعاقداتها حتى شملت بذلك الأجهزة الفنية وصفوف الفريق، مثل فريق أبها الذي تعاقد مع المدرب دامير بوريتش، واللاعبين أحمد الجفالي، وجوريان قاري، وياسر يعقوب، وحمود الشمري، وداود الطارف، وفي ذات الطريق، سار فريق الفيصلي الذي اختار المدرب جيوفاني سوليناس لقيادة الفريق الفنية، إلى جانب التوقيع مع اللاعبين محمد جحفلي، ومحمد النخلي، وعبدالرحمن الشريف، ولوفانور هنريكي، وأيمن السهلي، ومنيف دوشي، وحسن الصولان، فيما لم يحبذ فريق الجندل إجراء تغييرات كثيرة، فقد اكتفى بتعيين المدرب زوران ميلينكوفيتش، والتعاقد مع اللاعب تيبولت بيري، واللاعب ياسر الدريبي، ومثل ذلك فريق الباطن الذي اختار المدرب غريغوري دوفرينيس، والتعاقد مع اللاعب تركي الجلفان.الضيوف الجددمن جانبها، حرصت الفرق الضيفة على دوري هذه الدرجة، على الاستفادة من فترة الانتقالات الصيفية في إجراء تغييرات واسعة على صعيد الأجهزة الفنية واللاعبين،، على غرار فريق الدرعية الذي تعاقد مع المدرب صبري لموشي، واللاعبين حسين الزارعي، وزياد القحطاني، وعمر كولي، وغايتان لابورد، وطاهر وادي، وجورج كيفين نكودو، وسلطان الفرحان، وعبدالإله الجعفري، ومثله فريق العُلا الذي استطاع الظفر بخدمات اللاعبين محمد العويس، وحمدان الشمراني، ومحمد المجحد، ودانيلو باربوسا، وكريستيان جوانكا، وفريج الجيزاني، أما فريق الأنوار فقد اتجه لتعيين المدرب ديفيد باتريسيو لقيادة الفريق هذا الموسم، والتوقيع مع اللاعبين مارلون سانتوس، وعبدالعزيز دمدم، ورايكار سانتوس، وحسام مجرشي، ومحمد الضليفع، وتياقو بيزيرا، وجابرييل كاك، وحسن شراحيلي، وسيف حسين، وسليمان النخلي، فيما قرر فريقا الوحدة والرائد الاستمرار دون أي تغييرات على صعيد القيادة الفنية أو صفوف الفريق من اللاعبين.