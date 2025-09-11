الشباب يعلن التوقيع مع جوش براونهيل

وقّعت إدارة نادي الشباب عقداً احترافياً مع اللاعب الإنجليزي جوش براونهيل، بحضور رئيس مجلس الإدارة المكلف خليف الهويشان والمدير التنفيذي لكرة القدم الدكتور محمد الناصر.يُذكر أن جوش براونهيل (29 عاماً)، يلعب في جميع مراكز العمق في وسط الملعب، ومن خريجي أكاديمية مانشستر يونايتد، ولكنه رحل في عمر 19 عاماً منضماً إلى بيرستون في 2012 ليبدأ مسيرته الاحترافية الحقيقية، وفي يناير 2016 أُعير إلى بارنزلي، وبعد نهاية الإعارة انتقل إلى بريستول سيتي في يونيو 2016 وعاش فترة مهمة في مسيرته، وانتقل في يناير 2020 إلى بيرنلي.ويُعد الموسم الماضي 2024ـ2025 الأبرز في مسيرة جوش براونهيل على الإطلاق، إذ سجَّل 18 هدفاً في 42 مباراة، كما نال جائزة لاعب الشهر بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي في أبريل 2025.