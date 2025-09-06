ينهي مدرب المنتخب السعودي رينارد تحضيراته الفنية لمواجهة منتخب التشيك الودية بعد غد (الإثنين)، بإجراء مناورة كروية سيعتمد من خلالها النهج الفني المناسب والاستقرار على العناصر الأساسية التي سيخوض بها المباراة الودية الثانية المرتقبة في ختام المعسكر الخارجي خلال فترة التوقف الدولي بسبب أيام «فيفا» في شهر سبتمبر الجاري.

وكان المنتخب السعودي كسب المباراة الودية الأولى ضد منتخب مقدونيا الخميس الماضي بنتيجة 1/2، سجل الهدفين للأخضر النجمين فراس البريكان وعبدالله الحمدان.

وكانت بعثة «الأخضر» وصلت لمدينة هرادتس كرالوفة من أجل التحضير للقاء منتخب التشيك الودي، اذ أجرى المدرب رينارد حصة تدريبية مغلقة على ملعب أولمبيا هرادتس كرالوفة ركز من خلالها على تطبيق اللاعبين المهمات الفنية والجوانب التكتيكية التي ينوي تنفيذها في اللقاء الودي المرتقب.

ويهدف المدرب رينارد للاستفادة من المعسكر الخارجي خلال أيام «فيفا» لتجهيز «الأخضر» لمباراتي إندونيسيا (الأربعاء) 8 أكتوبر القادم الساعة 8:15 مساء، والعراق (الثلاثاء) 14 من الشهر ذاته الساعة 10:30 مساء، على ملعب الإنماء بجدة، ضمن منافسات الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.





