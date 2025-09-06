كسب مدرب المنتخب السعودي الفرنسي هيرفي رينارد الرهان بانضمام لاعب فريق الأهلي صالح أبوالشامات لقائمة الأخضر في المعسكر الخارجي في جمهورية التشيك، خلال فترة توقف المنافسات الكروية بسبب أيام «فيفا»، بعد أن حصل على التقييم الأعلى في المباراة الودية التي جمعت الصقور الخضر بمنتخب مقدونيا الشمالية، بـ 8.2، بحسب موقع سوفا سكور.وحصل أبوالشامات على هذا التقييم بعد أن صنع هدف التعادل للمنتخب السعودي في الدقيقة 45، بينما راوغ مرة ولمس الكرة 62 مرة، كما قدم 40 تمريرة صحيحة من أصل 50، وصنع فرصتين محققتين من بينها هدف اللقاء.كما فاز أبوالشامات بالصراعات الثنائية 3 مرات من أصل 5 خلال 68 دقيقة لعبها.يذكر أن صالح أبوالشامات انضم للمنتخب الوطني بعد استبعاد لاعب النصر أيمن يحيى للإصابة.