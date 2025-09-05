لاعبون من الرشاقة إلى البدانة «كروش» المعتزلين

هناك لاعبون كانوا يوماً ما رمزاً للرشاقة واللياقة والتحكم بكرة القدم والسرعة، ولكن ما إن ودعوا المستديرة الخضراء واعتزلوا الأضواء حتى تبدّلت أجسادهم وظهرت (الكرش) بشكل لافت للنظر، وهذه الظاهرة تترك خلفها أكثر من سؤال وعلامة تعجب: كيف تحوّل هؤلاء إلى أجساد مثقلة بالدهون بعد الاعتزال؟وحول الأسباب الصحية والسلوكية التي تقف وراء هذا التحول المفاجئ، تقول أخصائية التغذية العلاجية الشيماء الحربي لـ«عكاظ»: «ترتبط ممارسة الرياضة في العادة بنمط حياة صحي، ويكون أبطال هذا المسار هم الرياضيون المحترفون، ولكن مع الأسف أشارت الأبحاث إلى أن بعض اللاعبين يعانون بعد اعتزالهم من زيادة الوزن وصولاً إلى السمنة وتراكم الدهون، وذلك بعد سنوات طويلة من حفاظهم على نمط حياة صحي محدد». وتابعت: «أشارت دراسة علمية نشرت في مجلة (Journal of Sport and Health Science عام 2018) إلى مقارنة بين ثلاث فئات: وهي رياضيون على رأس العمل، رياضيون معتزلون، غير رياضيين، إذ أظهرت نتائج الدراسة أن الرياضيين المعتزلين يمارسون نشاطاً بدنياً أقل من غير الرياضيين، وقد يمهد ذلك تدريجياً مع مرور الوقت إلى اكتساب بعض الكيلوغرامات الزائدة التي قد يصعب التخلص منها في حال استمرار النمط غير الصحي». وأضافت: «أهم الأسباب التي تؤدي إلى فقدان الرياضيين لياقتهم البدنية وزيادة أوزانهم وارتفاع احتمالية الإصابة بالأمراض المزمنة -لا قدر الله- هي:أولاً: تغير أسلوب الحياة إلى النمط الخامل.. وذلك بانخفاض النشاط البدني، فلا يوجد هدف واضح، ولا روح المنافسة بعد الاعتزال، فمع انخفاض النشاط تتدهور قدرة الرياضيين على استخدام الدهون كمصدر للطاقة، فتتأثر الصحة الأيضية للجسم بشكل سلبي.ثانياً: النظام الغذائي المرتبط قبل الاعتزال.. كان في الغالب تحت إشراف أخصائي تغذية أو مدرب، وتكون غالبية الوجبات صحية، لكنها تحتوي على سعرات حرارية مرتفعة، نظراً لارتفاع حاجتهم للطاقة، فإذا استمر اللاعب بتناول نفس كمية الطعام مع انخفاض مستوى النشاط البدني، فإن ذلك يؤدي إلى زيادة في الوزن وتراكم الدهون.وثالثا: أسباب نفسية منها العزلة الاجتماعية بعد الاعتزال، سواء كانت لأسباب قهرية كالإصابات، أو لأسباب طوعية في بعض الأحيان، لكن في كلا الحالتين يؤثر ذلك على الهوية الرياضية التي يفقدها الرياضيون بعد اعتزالهم، خصوصاً إذا لم يتم التمهيد لهوية جديدة قبل الاعتزال.رابعاً: الإصابات المزمنة وآلام المفاصل، إذ تؤثر تراكمات الإصابات المزمنة وآلام المفاصل على النشاط البدني للاعب حتى إن كانت لديه رغبة في البقاء نشيطاً.وتشدد أخصائية التغذية العلاجية الشيماء على أهمية اتباع نشاط بدني مستدام، وتوعية اللاعبين بأن البنية الجسدية القوية قد تتراجع بشكل سلبي بعد الاعتزال، لذا ينبغي الاستمرار بنمط حياة صحي بعيداً عن أجواء المنافسات الرسمية.