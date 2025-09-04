جماهير برشلونة.. من الأزمة إلى وعي اقتصادي استثنائي

حين واجه برشلونة أزمته المالية الطاحنة، التي جعلت ديونه تتجاوز أكثر من مليار يورو وأجبرته على التخلي عن أسطورته ليونيل ميسي عام 2021، بدا واضحاً أن النادي يقف على حافة الانهيار، لكن المفاجأة لم تكن فقط في كيفية صمود الفريق الذي واصل تحقيق البطولات، بل في التحول الكبير لدى جماهيره التي صارت الأكثر وعياً بالشؤون الاقتصادية بين جماهير الأندية الأوروبية.هذا الصيف، لم يعد الميركاتو مجرد قائمة أسماء للانتقال، بل معركة مزدوجة بين الصفقات داخل الملعب والرقابة على الأرقام والجداول المالية، وقد مثل رحيل المدافع الإسباني إنييغو مارتينيز إلى النصر السعودي أكبر مثال على أن الأمر لم يكن مجرد انتقال عادي، بل إشارة إلى التعقيدات التي أجبرت النادي على الموازنة بين الحفاظ على نجومه وتخفيف ضغط الرواتب.آما الجماهير فلم ترَ في خروج أفضل مدافع في الليغا الموسم الماضي مجرد خسارة دفاعية فحسب، بل إشارة أخرى إلى أن الطريق نحو قاعدة 1:1 ما زال طويلاً، وأن كل خطوة اقتصادية ستترجم مباشرة إلى قدرة النادي على شراء لاعبين جدد، وهذا ما كان يتطلعون إليه.ومع سوق الانتقالات الصيفي الذي انتهى في 31 أغسطس 2025، كانت جماهير برشلونة تترقب الأخبار المالية بنفس شغفها لمتابعة أهداف ليفاندوفسكي ورافينها أو لمسات لامين يامال وبيدري، وأصبحت تراقب عمليات إعادة تمويل 424 مليون يورو من ديون «إسباي برشلونة» إلى بيع المقاعد بنظام PSL، وصار كل خبر اقتصادي يمثل بالنسبة لها فرصة لتعزيز الفريق، بدل الاكتفاء بالمواهب الصاعدة وخسارة النجوم الحاليين.وبهذا تحولت أزمة برشلونة إلى مدرسة اقتصادية للجماهير، فهم مجموعة مختلفة مكونة من عاشقين للكرة، محللين للأرقام، ومترقبين لكل خبر مالي، وينتظرون اليوم الذي تتحول فيه الحسابات الصعبة إلى بطولات وانتصارات، ليصبح سوق الانتقالات القادم فرصة لهم لسماع أخبار تعزّز قوة فريقهم ليواصل النجاح الرياضي كما حدث في الموسم الرياضي الماضي رغم الأزمة الاقتصادية.