المدافع حسان تمبكتي في تدريبات المنتخب السعودي في معسكر التشيك.
هيرفي رينارد.
يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم (الخميس) لقاءً ودياً دولياً أمام منتخب مقدونيا الشمالية الساعة 6:00 مساءً، على استاد فيكتوريا زيزكوف بمدينة براغ التشيكية، وذلك ضمن المعسكر الإعدادي المقام حالياً في جمهورية التشيك خلال فترة أيام (الفيفا) لشهر سبتمبر الجاري.

ويدخل منتخبنا الوطني هذا اللقاء ضمن التحضيرات لخوض منافسات الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026، ويتواجد الأخضر في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبي العراق وإندونيسيا، والمقررة إقامتها في شهر أكتوبر القادم بجدة.

ويغيب عن مواجهة الليلة القائد سالم الدوسري للإصابة التي تعرض لها الاثنين الماضي، أثناء الحصة التدريبية، كما يغيب اللاعب أيمن يحيى الذي تم استبعاده بسبب الإصابة واستدعاء صالح أبو الشامات بدلاً عنه، ومن المنتظر أن يختبر المدرب رينارد أكبر عدد من اللاعبين للوقوف على جاهزيتهم الفنية. وسيلاقي (الأخضر) في ثاني مبارياته الودية منتخب التشيك الإثنين القادم، على استاد مالتشوفيسكا بمدينة هراديك كرالوف.

وسبق لمنتخبنا الوطني الفوز على مقدونيا الشمالية تجريبياً بنتيجة 1/‏ 0 عن طريق اللاعب صالح الشهري، في أكتوبر 2022؛ وذلك على ملعب مدينة زايد الرياضية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، ضمن المرحلة الثالثة من برنامج إعداد المنتخب السعودي لنهائيات كأس العالم 2022.
