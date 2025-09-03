يايسله يستمر في قيادة الأهلي حتى 2027

يستعد النادي الأهلي لإعلان تجديد عقد مدربه ماتياس يايسله لموسمين قادمين مع خيار التمديد لموسم آخر، ليستمر بذلك مدرباً للفريق الأهلاوي حتى 2027.ويأتي تجديد المدرب الألماني تتويجاً لمسيرة مميزة مع النادي الأهلي، إذ كانت البداية بالتعاقد مع يايسله في يوليو 2023 قادماً من سالزبورغ النمساوي، لينجح بعدها في قيادة الأهلي لتحقيق لقب دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الأولى في تاريخه، كما افتتح الموسم الحالي بتحقيق لقب بطولة السوبر السعودي.وقاد يايسله الأهلي في 89 مباراة فاز في 57 منها وتعادل في 13 وخسر 19.