تأهل منتخبنا الوطني السعودي تحت 19 عاماً للدور نصف النهائي في كأس الخليج تحت 20 سنة، بعد فوزه على منتخب قطر بهدفين دون مقابل، ورافقه منتخب اليمن بعد انتصاره على منتخب الكويت بذات النتيجة، وذلك في ختام لقاءات المجموعة الأولى للبطولة المقامة حالياً في أبها بالمملكة العربية السعودية.على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، دخل منتخبنا الوطني لقاءه أمام قطر بتشكيلة مكونة من: عبدالله المحيسن (حارس مرمى)، حسين جداوي، عواجي علواني، أمجد حراج، ياسر الظفيري، محمد فلاتة، طلال الحارثي، نواف الدوسري، محمد القحطاني، فارس بن سالم، عبدالعزيز الشمري، وسيطر نجوم الأخضر على مجريات اللقاء ونتج عنه حصوله على ركلة جزاء تقدم لها عبدالعزيز الشمري وسددها بنجاح في المرمى كهدف أول للأخضر (د: 59)، وفي الوقت بدل الضائع تمكن البديل عبدالرزاق عواجي من مضاعفة النتيجة بتسجيله الهدف الثاني للمنتخب السعودي (د: 90+1)، لينتهي اللقاء بفوز الأخضر بهدفين دون مقابل.وبهذه النتيجة، يتصدر منتخبنا الوطني منتخبات المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل وأحرز هجومه 4 أهداف واستقبل هدفاً وحيداً ليتأهل بجدارة واستحقاق لنصف النهائي ويضرب موعداً مع ثاني المجموعة الثانية.وعلى ملعب نادي ضمك، انتصر منتخب اليمن على الكويت بهدفين نظيفين، أحرزهما كل من: عبدالله الدقين من ركلة جزاء (د: 45+3)، عادل عباس (د: 68)، ليحقق اليمن انتصاره الثاني ويصل للنقطة السادسة محتلاً المركز الثاني ومتأهلاً للنصف النهائي.وتختتم مساء غد الخميس لقاءات دور المجموعات بلقاءين في المجموعة الثانية، إذ يلتقي المتصدر منتخب العراق (6 نقاط) نظيره منتخب عمان ثالث المجموعة (3 نقاط)، ويملك العراق فرصتين للتأهل إما الفوز أو التعادل، فيما يدخل عمان بفرصة الفوز وبفارق أهداف بعد خسارته الثقيلة من المنتخب البحريني، وفي اللقاء الثاني يواجه البحرين وصيف المجموعة (3 نقاط) نظيره منتخب مصر متذيل المجموعة بدون نقاط، ويملك البحرين فرصتين وهي الفوز أو التعادل ولكن شريطة تعثر منتخب عمان بالتعادل أو الخسارة.