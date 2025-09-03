«الأصفران» يضربان بـ«5».. و3 Clean Sheet

اختتمت مباريات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين، التي انطلقت (الخميس) الماضي للموسم الرياضي الحالي، بـ9 مواجهات، شهدت الإثارة والندية وأهدافاً غزيرة وحالات طرد وركلات جزاء مسجلة ومهدرة، وإن كان الحدث الأبرز حرمان مهاجم الحزم عمر السومة فريقه من أول ثلاث نقاط بعد إهداره ركلة جزاء عند الدقيقة 96 من الوقت بدل الضائع.. «عكاظ» ترصد أحداث الجولة الأولى في الدوري:8 انتصارات وتعادل يتيمترقّب عشاق ومحبو ومتابعو دوري روشن الانطلاقة الأولى، التي كانت بين فريقي ضمك والحزم على ملعب الأول، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/‏1، في الجولة الأولى، أما المواجهات الثماني الأخرى فجميعها انتهت بالفوز.العقيد أضاعهاالمثير الغريب بتلك الجولة الركلة الجزائية المهدرة من لاعب فريق الحزم عمر السومة، الذي حرم فريقه العلامة الكاملة الأولى خلال مشوارهم بدوري المحترفين، إذ منح الحكم سامي الجريس ركلة جزائية تقدم لها «العقيد» كونه متخصصاً ويجيد التنفيذ، ووسط انتظار الفرحة من جماهير حزم الصمود شاهدوا الكرة وهي «طائرة بالسماء» مهدرة بطريقة غريبة مثيرة للجدل.3 «Clean Sheet»خرجت شباك الهلال، والنصر، والأهلي «نظيفة» دون ولوج أي هدف خلال مواجهتهم أندية الرياض، ونيوم، والتعاون، وصمد دفاع الزعيم، والعالمي، والراقي أمام هجوم الخصم، ومنعوهم من زيارة شباكهم، وكأن حال لسانهم يقول: ممنوع العبور.32 هدفاً في الشباكاختتمت الجولة الأولى بإحراز 15 فريقاً أهدافاً بشباك الخصوم، وأبت تلك الفرق عدم التسجيل في افتتاحية الدوري، بل كثفت المحاولات الواحدة تلو الأخرى حتى نجحت في التسجيل، في الجانب الآخر فشلت المحاولات لثلاثة فرق نيوم، والرياض، والتعاون لإحراز أهداف بتلك الجولة، وخرجت بمجموع 32 هدفاً.«خماسية الأصفرين»ضرب لاعبو الاتحاد والنصر خطي دفاع وحراسة الأخدود والتعاون بـ«خماسية» كبيرة في انطلاقة الدوري، إذ انتهى لقاء التعاون والنصر بـ5 أهداف دون مقابل، وعلى ملعب مدينة الأمير هذلول في نجران قاد كريم بنزيما فريقه العميد لسحق الأخدود بخماسية مقابل هدفين.شيخ الأندية سقطالحدث الأكبر بتلك الجولة السقوط المفاجئ والكبير لشيخ الأندية السعودي فريق الشباب الذي تعرض لهزيمة كبيرة على ملعبه وأمام جماهيره من نظيره الخليج برباعية مقابل هدف، وكانت بمثابة الصدمة لمتابعين الدوري.5 جزائياتمنح حُكام مباريات الجولة الأولى للدوري 5 جزائيات، سجل 4 منها وأهدرت واحدة من عمر السومة، فيما كان الحزم أكثر الفرق منحاً لضربات الجزاء في مواجهته أمام ضمك بركلتي جزاء سجل واحدة وأضاع الأخرى.11 أصفر.. و3 حمراءرفع حكام الجولة الأولى البطاقات الملونة في وجه اللاعبين بـ«11 مرة» باللون الأصفر، مقابل ثلاثة بطاقات حمراء كانت من نصيب اللاعبين محمد سباعي (الفتح)، وخالد الرماح (الفيحاء)، ونايف عسيري (الأخدود).هاتريك.. فرنسي برتغالينجح النجمان كريم بنزيما من (الاتحاد)، وجواو فيليكس من (النصر) في إحراز أول هاتريك لهما في الجولة الأولى بالدوري.بنزيما الأسرعحصد قائد الفريق الاتحادي كريم بنزيما أسرع أهداف الجولة الأولى خلال مواجهة فريقه أمام نظيره الأخدود عندما سجل في الدقيقة 4 من زمن المباراة، فيما شهدت الدقيقة الخامسة أهدافاً لمهاجم فريق الخليج جوشوا كينج في مرمى الشباب، ومهاجم القادسية ماتيو ريتيجي في فريق النجمة.