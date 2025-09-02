عينه على نصف النهائي.. «أخضر 19» يواجه قطر بفرصتين في كأس الخليج

اختتم المنتخب الوطني تحت 19 عامًا اليوم (الثلاثاء) تدريباته في مدينة أبها، استعدادًا لمواجهة منتخب قطر غدًا (الأربعاء)، ضمن الجولة الثالثة من بطولة كأس الخليج للمنتخبات تحت 20 عامًا.وأجرى لاعبو المنتخب حصتهم التدريبية على الملعب الرديف لمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، تحت إشراف المدير الفني الإسباني سيرجيو بيرناس وجهازه الفني المساعد، وتركزت الحصة على الجوانب الفنية والتكتيكية.ويواجه الأخضر نظيره القطري غدًا عند الساعة 4:30 مساءً بتوقيت السعودية، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، لتحديد المتأهلين من المجموعة الأولى لدور نصف النهائي.وقد استهل «الأخضر» مشواره في البطولة بالفوز على منتخب اليمن بهدف فارس بن سالم، قبل أن يتعادل مع منتخب الكويت بهدف لكل منهما، ليعتلي الأخضر صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، يليه المنتخب اليمني برصيد 3 نقاط،ومن ثم الكويتي بنقطتين، وأخيراً القطري بنقطة واحدة.ويحتاج الأخضر في لقائه أمام المنتخب القطري للفوز أو التعادل للتأهل للنصف النهائي، فيما يلتقي المنتخب اليمني نظيره الكويتي، ويدخل اليمن اللقاء بفرصتي الفوز أو التعادل للتأهل، فيما يحتاج الكويت للفوز ولا غيره لعبور دور المجموعات.