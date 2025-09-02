فيديو.. رينارد يعتمد المربعات والتنظيم الدفاعي.. و«STC TV» تنقل ودّية مقدونيا

واصل منتخبنا الوطني السعودي مساء اليوم (الثلاثاء) تدريباته استعدادا لمواجهة منتخب مقدونيا وديا بعد غدٍ (الخميس)، ضمن المعسكر الإعدادي المقام حاليا في جمهورية التشيك خلال فترة «أيام فيفا» لشهر سبتمبر، وسيتم نقلها على منصة «STC TV»، بعد فوزها بحقوق النقل الحصري لمباراتَي المنتخب. وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم طرح كراسة النقل للقنوات الرياضية المحلية الراغبة في نقل المباراتين، قبل أن تفوز «STC TV» بالحقوق بعد منافسة مع أكثر من ناقل محلي.رابط:https://x.com/SaudiNT/status/1962620122146717734وميدانيا أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية تحت إشراف المدير الفني هيرفي رينارد، واشتملت الحصة على تمارين الإحماء، ثم تمارين المربعات، أعقبتها تدريبات تكتيكية على التنظيم الدفاعي والكرات الثابتة، قبل أن تختتم بتمارين الإطالة.وعلى صعيد متصل، اكتفى الثنائي سالم الدوسري ونواف العقيدي بتمارين خاصة في النادي الصحي برفقة الجهاز الطبي. وكان المدرب الفرنسي رينارد قد اختار 27 لاعبا للمعسكر الحالي وهم؛ نواف العقيدي، عبدالرحمن الصانبي، محمد اليامي، أسامة المرمش، متعب الحربي، جهاد ذكري، محمد سليمان، سعد آل موسى، حسان التمبكتي، مهند الشنقيطي، علي مجرشي، نواف بوشل، ناصر الدوسري، سعد الناصر، مختار علي، زياد الجهني، محمد كنو، عبدالله الخيبري، سالم الدوسري، عبدالرحمن العبود، أيمن يحيى، عبدالله الحمدان، مصعب الجوير، مهند آل سعد، مروان الصحفي، صالح الشهري، فراس البريكان، وتم استبعاد اللاعب أيمن يحيى للإصابة واستدعاء صالح أبو الشامات بدلا عنه.