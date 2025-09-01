أعلن الهلال عبر حسابه في منصة «إكس» التعاقد مع المدافع التركي يوسف أكتشيشيك، بعد تجاوزه الفحص الطبي الذي أجراه اليوم في العاصمة القطرية الدوحة.وسيمتد عقده مع الهلال 4 سنوات ‏حتى 2029 ‏بقيمة 22 مليون يورو على ثلاث دفعات، وكان أكتشيشيك قد بدأ مشواره الكروي مع غلطة سراي، ثم انضم بعمر الـ13 عاماً إلى فنربخشة، وتدرج في فئاته السنية المُختلفة، حتى وصل إلى الفريق الأول في 2024.ولعب أكتشيشيك 27 مباراة مع فنربخشة عبر كل المسابقات، واستطاع هز الشباك مرتين، كما قدم تمريرة حاسمة، وعلى الصعيد الدولي يملك اللاعب في رصيده مباراتين برفقة المنتخب التركي.ويعتبر المدافع التركي ثالث أغلى صفقة في تاريخ فنربخشة، بعد فيردي كاديوغلو الذي انضم إلى برايتون مقابل 30 مليون يورو، وأردا غولر الذي دفع ريال مدريد 22 مليون يورو للظفر بخدماته.