آل خليفة يهنئ المسحل بإتمام مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية

تلقى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، خطاب تهنئة من رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، بمناسبة إتمام مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، الذي وثق 123 عاماً من مسيرة اللعبة منذ عام 1902 وحتى 2025.وأشاد رئيس الاتحاد الآسيوي بالمشروع والمنهجية المتبعة فيه، مؤكّداً أنه يمثل خطوة تتجاوز مجرد حفظ التاريخ الكروي لتكون رافداً يلهم مسيرة المستقبل، مشدداً على تقدير الاتحاد الآسيوي لرؤية الاتحاد السعودي والتزامه في تنفيذه، كما اعتبر هذه المبادرة إنجازاً نوعياً يعكس مكانة المملكة المتنامية، ويجعلها نموذجاً رائداً في حفظ الإرث الكروي، ومعياراً تستلهم منه الاتحادات القارية الأخرى.من جانبه عبّر رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، عن تقديره لتهنئة رئيس الاتحاد الآسيوي مؤكداً أن المشروع جاء ثمرة تعاون وثيق مع الأندية وخبراء محليين ودوليين، لافتاً إلى أن حفظ التاريخ الكروي الوطني يمثّل جزءاً أساسياً من إستراتيجية الاتحاد لتعزيز مكانة الكرة السعودية قارياً ودولياً.