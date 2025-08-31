بـ«هاتريك» وصناعة.. توني يقود الأهلي لدور الـ16

تأهل الأهلي لدور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه القوي على مضيفه العربي بخمسة أهداف نظيفة، في اللقاء الذي أقيم على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، في لقاء مقدم من دور الـ32 من المسابقة.أحرز أهداف الأهلي إيفان توني («هاتريك» ركلة جزاء د:31، 82، ركلة جزاء 90+3)، والفرنسي إنزو ميلوت (د:45+6)، وفهد الرشيدي (د:68).وشهد اللقاء سيطرة أهلاوية وسط تراجع لاعبي العربي الذي اعتمد مدربه خواكين لوبيز على الهجمات المرتدة، وكاد إيفان توني يهز الشباك مبكراً لكن الحارس عقبة المشوح تصدى لتسديدته، ومن ثم سدد علي مجرشي كرة مباغتة ولكنها ارتطمت في العارضة، وفي الدقيقة 31 احتسب حكم اللقاء الألماني فلوريان بادشتوبنر ركلة حرة للأهلي لوجود لمسة يد على لاعب العربي أصيل عابد، ولكن بعد العودة لتقنية الفيديو احتسبها ركلة جزاء لوجوده على خط الـ18 لحظة لمسه الكرة بيده، وتقدم لها إيفان توني وسددها بنجاح، وفي الوقت بدل الضائع ومن مجهود فردي رائع تحصل زياد الجهني على خطأ سددها إنزو ميلوت في المرمى مباشرة هدفاً ثانياً للأهلي (د:45+6).وفي الشوط الثاني تمكن البديل فهد الرشيدي من تسجيل الهدف الثالث للأهلي بعد أن تلقى تمريرة بالكعب من إيفان توني ليسددها الرشيدي بقدمه اليسرى في المرمى (د:68)، وواصل إيفان توني تألقه وسدد كرة ثابتة على رأس منطقة الـ18 وسددها مباشرةً في المرمى هدفاً شخصياً ثانياً ورابعاً للأهلي (د:82)، وفي الوقت بدل الضائع راوغ البديل ياسين الزبيدي دفاع العربي وتعرض للإعاقة من المدافع ليوناردو مارتنيز لم يتردد الحكم في احتسابها ركلة جزاء وتقدم لها إيفان توني وسددها بنجاح هدفاً خامساً للأهلي (د:90+3)، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بخمسة أهداف دون مقابل.وبهذه النتيجة يتأهل لدور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين كأول الواصلين، فيما غادر العربي المسابقة.