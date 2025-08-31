أول إيطالي يفعلها.. ريتيغي يدخل تاريخ القادسية

حقق الإيطالي ماتيو ريتيغي إنجازاً تاريخياً مع القادسية، بعد تألقه في فوز فريقه على النجمة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت أمس (السبت)، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن.

جاءت ثلاثية القادسية بتوقيع ريتيغي (هدفين) وجوليان كينونيس، في الدقائق 5 و45 و90+5، بينما أحرز علي جاسم هدف النجمة الوحيد في الدقيقة 54.

وبحسب شبكة «أوبتا»، فإن ريتيغي أول لاعب إيطالي يُسجل للقادسية في تاريخ دوري المحترفين، وثالث إيطالي يُسجل في المسابقة عموماً بعد جيوفينكو مع الهلال، وبونافينتورا مع الشباب.

وانضم ريتيغي إلى القادسية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادماً من أتلانتا الإيطالي، مقابل 68 مليون يورو كثالث أغلى صفقة في تاريخ دوري روشن.