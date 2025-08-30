أخضر السلة يواجه إيران في أولى مبارياته الآسيوية

يفتتح المنتخب السعودي للناشئين (تحت 16 عاما) غدا (الإثنين)، مشواره في البطولة الآسيوية، بمواجهة نظيره الإيراني، في اللقاء الذي تحتضنه منغوليا، ضمن منافسات (المجموعة D) التي تضم منتخبي اليابان وكازاخستان.وأنهى الأخضر استعداداته من خلال معسكر داخلي في المنطقة الشرقية، أعقبه معسكر خارجي في مصر، قبل التوجه إلى منغوليا لخوض منافسات البطولة.ويشرف على المنتخب فنيا المدرب كريكور ساركس، ويساعده رأفت عبدالوهاب ونواف المسلم، ويتولى الإعداد البدني سامر قازنجي، ويشرف على الجهاز الطبي الدكتور أحمد اليماني أخصائي العلاج الطبيعي، والمشرف على المنتخبات السنية حمود المالكي، والإداريان محمد الغامدي وأحمدي المهنا.وضمت القائمة 12 لاعبا هم؛ محمود جداوي، وأيمن الشنقيطي، وزيدان غريب، وثامر القطان، ومهدي الدبيسي، ومحمد الزاير، وآدم بلطجي، وعبدالباري بيك، وحسين الماجد، وعبدالله نشوان، وعبدالرحمن المعصراني، وهيثم الحمري.