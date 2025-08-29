تغيير جلد ضمك.. تعاقدات بالجملة من أجل دوري روشن

ظهر فريق ضمك بمستوى جيد في المواجهة الأولى أمام نظيره الحزم، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب نادي ضمك بخميس مشيط، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، بعد الاستراتيجية التي اعتمدتها إدارة النادي برئاسة المهندس خالد آل مشعط، إذ تعاقدت مع عدد كبير من اللاعبين لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم في دوري روشن، في خطوة قوية لتجديد دماء الفريق للوصول لمنصات التتويج، والمنافسة على البطولات، حيث تم التعاقد مع المحترف البرازيلي ديفيد كايكي «21 عامًا»، والذي يشغل مركز الجناح الأيمن، وسبق له أن خاض تجارب احترافية في الدوري البرازيلي، حيث يتميز بمهاراته الهجومية وصناعته للفرص، وهو ما يعزز خيارات الجهاز الفني في الخط الأمامي، وكذلك تم التعاقد مع لاعب خط الوسط أحمد عمر «22 عاماً»، والذي سبق له تمثيل نادي أحد، لينضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، ويُعد عمر من الأسماء الشابة التي لفتت الأنظار خلال مشاركاته مع نادي أحد، حيث يملك إمكانات فنية جيدة تجعله خياراً واعداً لتعزيز خط وسط الفريق، فيما تم إنهاء إجراءات التعاقد مع الحارس البرازيلي كيوين سيلفا «30 عاماً»، والذي يملك خبرة واسعة في الملاعب، إذ سبق له تمثيل نادي موريرينسي البرتغالي كأول تجربة احترافية خارج البرازيل، بعد أن دافع عن ألوان عدة أندية في بلاده، ليصبح أحد الأسماء التي أثبتت حضورها في مركز حراسة المرمى بفضل إمكاناته وقدراته المميزة، بينما تعاقدت إدارة النادي مع اللاعب جواد آل منصور، الذي يشغل مركز الظهير الأيمن. ويأتي التعاقد مع جواد «20 عاماً»، ضمن توجه إدارة النادي لضم عناصر شابة إلى الفريق، في إطار سعيها لتوسيع قاعدة الخيارات المتاحة أمام الجهاز الفني خلال المنافسات القادمة. وكانت إدارة النادي قد تعاقدت كذلك مع لاعب خط الوسط الغيني مورلاي سيلا. ويُعد سيلا، صاحب الـ27 عاماً، من الأسماء البارزة في الكرة الغينية، ويمتلك خبرة دولية مع منتخب بلاده، وشارك في عدد من البطولات القارية، متميزًا بقدراته الفنية العالية في صناعة اللعب والتحكم بإيقاع وسط الملعب فيما مثّل عددًا من الأندية المميزة خلال مسيرته الكروية، ويُعد نادي أروكا البرتغالي أبرزها، فيما أتمت إدارة النادي إجراءات التعاقد مع المدافع حسن ربيع «22 عاماً»، ليمثل صفوف الفريق الكروي الأول والذي يُعد أحد الأسماء الشابة البارزة في خط الدفاع، وقدّم مستويات لافتة خلال مشاركاته الكروية السابقة، ما جعله محل متابعة من عدة أندية. وكذلك أنهت إدارة النادي التعاقد مع الحارس معتز البقعاوي «27 عاماً»، لينضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم. ويمتلك البقعاوي خبرة كبيرة في دوري المحترفين، وسبق له تمثيل عدة أندية وظهر بمستويات متميزة جعلته أحد الحراس الموثوقين على الساحة المحلية، فيما أيضاً تم التعاقد مع لاعب خط الوسط خالد السميري، البالغ من العمر «28 عاماً»، ليمثل صفوف الفريق الأول لكرة القدم، وسبق له تمثيل عدد من الأندية في الدوري السعودي، أبرزها نادي الاتحاد، وقدّم خلال مسيرته مستويات مميزة تعكس خبرته وإمكاناته الفنية، وأيضاً أنهت إدارة النادي إجراءات التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني فالنتين فادا، ليمثل صفوف الفريق والذي يُعد، صاحب الـ«29 عامًا»، لاعب وسط هجومي بدأ مسيرته في نادي بوردو الفرنسي، حيث خاض عدة مواسم في الدوري الفرنسي، كما مثّل أندية سانت إيتيان وألميريا الإسباني، قبل أن يحط رحاله أخيراً في نادي ضمك، بينما أنهت إجراءات التعاقد مع اللاعب الفرنسي نبيل عليوي، ليمثل صفوف الفريق الأول لكرة القدم، حيث يُعد عليوي «26 عاماً»، من الأسماء المميزة في الدوري الفرنسي، وسبق أن مثّل لو هافر في الدوري الفرنسي، وآخر محطاته نادي أضنة دمير سبور في الدوري التركي الممتاز، وبرز كأحد عناصر الفريق الفعّالة بفضل سرعته ومهارته، وكذلك قدرته على اللعب خلف المهاجم وصناعة الفرص إضافة إلى تسجيل الأهداف، بينما أبرمت إدارة النادي عقدًا احترافياً مع المهاجم الإيفواري ياكو ميتي، حيث خاض ميتي، «29 عاماً»، عدة تجارب احترافية كان آخرها مع نادي كارديف سيتي الإنجليزي في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي، إضافة إلى مشاركته الدولية مع منتخب ساحل العاج، فيما أنهت إدارة النادي إجراءات التعاقد مع المدافع المغربي جمال حركاس، ليمثل بموجبه صفوف الفريق الأول لكرة القدم قادماً من الوداد البيضاوي. ويُعد حركاس صاحب الـ«29» عاماً، من الأسماء البارزة في خط الدفاع، حيث سبق له تمثيل أندية كبرى في الدوري المغربي مثل الرجاء الرياضي والوداد البيضاوي، ما أكسبه خبرة واسعة في المنافسات المحلية والقارية، وجعل منه أحد أبرز المدافعين في الكرة المغربية. وقد تعاقدت إدارة النادي كذلك مع اللاعب يحيى النجعي، الذي يشغل مركز الجناح. وسبق للنجعي «26 عاماً»، تمثيل نادي الوحدة في آخر محطاته، وخاض معه عدداً من المباريات في المنافسات المحلية، ما منحه تجربة جيدة في الملاعب السعودية.فيما جددت إدارة النادي عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم عبدالرحمن العبيد، ليواصل مسيرته مع الفريق خلال المرحلة القادمة. ويأتي هذا التجديد في إطار حرص الإدارة على تعزيز استقرار الفريق والحفاظ على العناصر المميزة، حيث يُعد العبيد من اللاعبين أصحاب الخبرة الكبيرة والإضافة الفنية المؤثرة في الخط الخلفي، بفضل إمكاناته العالية وتجربته الطويلة في الملاعب السعودية. وأكدت إدارة ضمك أن هذه الخطوة تندرج ضمن خططها لبناء فريق يوازن بين عناصر الخبرة واللاعبين الشباب، بما يسهم في دعم مسيرة النادي في المرحلة القادمة. ‏