إدي هاو مدرب نيوكاسل: مهمتنا صعبة في دوري أبطال أوروبا

أكد مدرب نيوكاسل يونايتد إدي هاو غياب لاعب الوسط جويلينتون عن لقاء فريقه أمام ليدز ينايتد غداً (السبت)، بينما سيشارك زميله ساندرو تونالي وذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح اليوم (الجمعة)، ونشره موقع نيوكاسل يونايتد في الشبكة العنكبوتية.وقال إيدي هاو عن الغيابات وجاهزية اللاعبين: «فيما يخص تونالي وجولينتون، فالأمور أفضل مما بدت عليه في البداية. عندما خرجا من الملعب، خشينا أنهما قد يغيبان لفترة طويلة. الأشعة التي خضع لها جولينتون لم تكن مقلقة، ولكنه سيغيب عن مباراة الغد، ونأمل أن نستعيد خدماته في أول مباراة بعد التوقف الدولي. إصابة ساندرو ليست خطيرة، وهو يسابق الوقت ليكون جاهزًا غدًا. فابيان شار سيكون متاحًا لدخول القائمة؛ لقد اتبعنا البروتوكول الخاص بحالات الارتجاج، ومن المفترض أن يكون جاهزًا للعب غدًا».وعن فريق ليدز يونايتد قال هاز: «في كل مرة ذهبنا إلى إيلاند رود، عشنا الأجواء التي يحاول مشجعوهم خلقها. سيكون بداية المباراة مهمة جدًا بالنسبة لنا. لقد استثمروا في الكثير من اللاعبين الجيدين، إنني أحب الذهاب إلى إيلاند رود - إنه ملعب مليء بالعواطف، وسنحتاج إلى الاستفادة من تلك العواطف في نهاية هذا الأسبوع»، وعن قرعة دوري أبطال أوروبا قال هاو: «قرعة مثيرة جدًا للاهتمام بكل تأكيد، وبانتظارنا مباريات كبيرة وتنافسية للغاية. إنها فرصة رائعة للاستمتاع بمباريات أكثر في دوري أبطال أوروبا، ومهمتنا ستكون صعبة، وهذا تحدٍ قوي لنا، ولكننا نتطلع إليه. مواجهة برشلونة في سانت جيمس بارك بالتحديد ستكون بطابع خاص بالنظر إلى الرابط مع السير بوبي روبسون وتاريخ النادي».واختتم إيدي هاو مؤتمره بالحديث عن اللاعب ويليام أوسولا حيث قال: ‏«ويليام ظهر بمستوى طيب للغاية بعد دخوله كبديل في مباراة الإثنين الماضي. لقد أضاف الكثير من الحيوية للفريق، وتحسن بشكل ملحوظ مقارنة بهذا التوقيت من الموسم الماضي. لقد اكتسب خبرة أكبر، وبات أكثر تكيفًا مع أسلوب لعبنا؛ إنه يكتسب المزيد من الثقة بمرور الوقت، ولا شك أن الهدف الذي سجله سيمنحه دفعة قوية».