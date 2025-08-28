قبل صافرة البداية.. رونالدو يربط نجاح النصر بجماهيره: لن نفعلها وحدنا؟!

قبل ساعات من انطلاقة الدوري السعودي للمحترفين، وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر رسالة مؤثرة إلى جماهير فريقه عبر حسابه الرسمي في منصة «X»، مؤكدًا أن حضورهم ودعمهم يمثلان العنصر الحاسم لمسيرة الفريق في الموسم الجديد.وقال رونالدو: «غدًا يبدأ الدوري. تدربنا، نحن جاهزون. لكن لا يمكننا أن نفعل ذلك وحدنا... نحتاج إليكم. سنعطي كل ما لدينا، نقاتل من أجل الشعار، من أجل الفريق، من أجلكم جميعًا. هل ستكونون معنا طوال الطريق؟ لنجعلها ذكرى لا تُنسى»، رسالة رونالدو عكست روح التحدي التي يدخل بها النصر الموسم، حيث شدد على القتال من أجل الشعار والهوية، وربط طموحات الفريق بدعم الجماهير ووجودهم في المدرجات.وتفاعل أنصار النصر بشكل واسع مع تغريدته، معتبرين أنها تعكس شخصية القائد الذي يحرص على شحذ همم اللاعبين والجماهير معًا، في وقت يخوض فيه الفريق استحقاقات محلية وقارية منتظرة.وبذلك يواصل النجم البرتغالي تعزيز دوره داخل وخارج الملعب، ليس فقط كلاعب هداف، بل كرمز يحفّز جمهوره ويربط النادي بمكانته العالمية.