حقق منتخبنا الوطني السعودي تحت 20 سنة الفوز من أمام نظيره اليمني بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة في افتتاح لقاءات المجموعة الأولى من بطولة كأس الخليج للشباب تحت 20 سنة في نسختها الأولى، التي تُقام تحت مظلة اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، وذلك في مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية.دخل منتخبنا الوطني اللقاء بتشكيلة مكونة من: عبدالله المحيسن (حارس)، عبدالرحمن سفياني، عواجي علواني، محمد الصرنوخ، ياسر الظفيري، محمد فلاتة، إلياس شيخ، محمد القحطاني، فارس بن سالم، عبدالرزاق عواجي، عبدالعزيز الشمري، وبدأ منتخبنا الأخضر اللقاء بداية قوية وسدد فارس بن سالم كرة قوية ولكن تغير اتجاهها لركلة زاوية، ويعود الأخضر للهجوم مجدداً ويلعب محمد القحطاني كرة عرضية أرضية سددها فارس بن سالم مباشرةً في المرمى كهدف أول للمنتخب السعودي (د: 20)، ليحصد الأخضر أول ثلاث نقاط في البطولة.وفي اللقاء الآخر من المجموعة ذاتها، تعادل منتخب الكويت مع منتخب قطر بهدفين لكل منهما، وسجل منتخب الكويت أولاً عن طريق محمد الملا (د: 5)، وعادل المنتخب القطري عن طريق ريتشارد روبيرت (د: 16)، ومن ثم تقدم الكويت مجدداً بواسطة عبدالله خليفة (د: 27)، وأدرك قطر التعادل سريعاً بهدف أحمد ناصر (د: 28)، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدفين لكل منهما ويحصد كل منهما نقطة واحدة.وسيلتقي منتخبنا الوطني السعودي بنظيره الكويتي يوم الأحد القادم عند تمام الساعة السابعة، ويسبقها مواجهة قطر مع اليمن في تمام الساعة 4:30 عصراً وذلك ضمن لقاءات الجولة الثانية للمجموعة الأولى.