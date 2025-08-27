المنتخب السعودي تحت 19 عاماً يفتتح مشواره الخليجي بمواجهة اليمن

اختتم المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 19 عاما اليوم (الأربعاء)، تدريباته في مدينة أبها، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الخليج للمنتخبات تحت 20 عاما التي ستقام في مدينة أبها خلال الفترة من 28 أغسطس حتى 10 سبتمبر القادم.وأجرى «الأخضر» حصته التدريبية على الملعب الرديف بمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، تحت إشراف المدير الفني الإسباني سيرجيو بيرناس والجهاز الفني المساعد، وتركّزت الحصة على الجوانب الفنية والتكتيكية.وضمّت قائمة المنتخب المشاركة في البطولة فيصل الشمري، وفهد الحربي، وعبدالله المحيسن، وأمجد حراج، وعبدالرحمن سفياني، وحسين جداوي، وعواجي علواني، وعبدالرحمن هزازي، ومحمد الصرنوخ، وياسر الظفيري، وإلياس شيخ، ومحمد فلاتة، وطلال حارثي، وأحمد بن حميد، وعمار الأحمدي، ومحمد القحطاني، ونواف الدوسري، وعبدالرزاق عواجي، وسالم الظفيري، وصهيب الهوساوي، ووليد المشدق، وفارس بن سالم، وعبدالعزيز الشمري.وسيستهل المنتخب الوطني مشواره بمواجهة نظيره اليمني غدا (الخميس) عند الرابعة مساء، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، ضمن منافسات الجولة الأولى، على أن يلاقي منتخب الكويت في الجولة الثانية الأحد 31 أغسطس، فيما يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة قطر الأربعاء 3 سبتمبر.