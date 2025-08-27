اللجنة الأولمبية تتابع مع (14) اتحاداً رياضياً تنفيذ اتفاقية الدعم المالي

نظمت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية ممثلة في إدارة الرياضة وعلاقات الاتحادات، ورشة عمل تفاعلية بمشاركة (14) اتحاداً ولجنة رياضية، وذلك في إطار متابعة تنفيذ اتفاقية الدعم المالي التي وقعتها اللجنة مع الاتحادات واللجان والروابط الرياضية خلال الربع الأول من العام الحالي.وتهدف الورشة إلى مناقشة التحديات التي تواجه الاتحادات، وشرح آلية تطبيق الاتفاقية، بما يضمن تعزيز فاعليتها وقياس أثرها، إذ شارك فيها رؤساء مجالس الإدارة والمديرون التنفيذيون لعدد من الاتحادات الرياضية منها: الكاراتيه، والجوجيتسو، والمبارزة، وكرة اليد، ورفع الأثقال، والبوتشيا، وألعاب القوى البارالمبية، والأولمبياد الخاص، والرماية، والريشة الطائرة، والجودو، والجمباز، والفنون القتالية المختلطة، ولجنة الحمام الزاجل.