رغم إغراءات «رونالدو».. «كاسيميرو» يرفض النصر من أجل المونديال

رفض النجم البرازيلي «كاسيميرو» العرض الجديد الذي قدمه نادي النصر، بتوصية زميله السابق «كريستيانو رونالدو»، مفضّلًا الاستمرار مع فريقه «مانشستر يونايتد» حتى نهاية عقده في صيف 2026، وأن هدفه الأساسي هو الحفاظ على جاهزيته مع المنتخب البرازيلي والمشاركة في كأس العالم القادمة 2026، وفضل الانتفال إلى الدوري السعودي بعد نهاية المونديال.«كاسيميرو» البالغ من العمر 33 عاماً يحظى بثقة المدرب الإيطالي «كارلو أنشيلوتي»، الذي استدعاه إلى صفوف منتخب السامبا بعد أن لعب دوراً مهماً في المرحلة الأولى من قيادته، ويبدو أن قرار اللاعب بالبقاء مرتبط أيضاً برغبته في خوض آخر مونديال له مع البرازيل، قبل التفكير في خوض تجربة جديدة خارج أوروبا.