تفجرت الأوضاع داخل أروقة القادسية، بعد قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، باعتبار الهلال خاسراً في نصف نهائي كأس السوبر بنتيجة (3-0) بعد انسحابه من مواجهة نظيره القادسية، التي على إثرها طالبت إدارة القادسية بالوصول إلى نهائي كأس السوبر بشكل مباشر. وأعلن القادسية اليوم أنه سيتخذ جميع الخيارات القانونية والتنظيمية المتاحة لضمان حماية حقوقه ومصالحه الرياضية والمالية والمعنوية، في ضوء الآثار الجوهرية المترتبة على قرار لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم. وأشار نادي القادسية، عبر بيان رسمي، إلى أنه إثر صدور قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم رقم (1/ل إ س/2025) وتاريخ 23 أغسطس 2025 بشأن انسحاب نادي الهلال من بطولة كأس السوبر السعودي، يؤكد النادي على ما يلي: «على الرغم من اعتراضنا في وقت سابق على استبدال نادي الهلال بنادي الأهلي في مباراة نصف نهائي كأس السوبر السعودي استناداً إلى لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم، فقد انتهت لجنة المسابقات إلى تجاهل كل من طلباتنا وأحكام لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم الملزمة وقررت إقامة مباراة نصف النهائي بين الأهلي والقادسية». وأضاف القادسية عبر البيان ذاته: «إلا أن لجنة الاستئناف قد قررت الآن اعتبار نادي الهلال خاسراً في مباراة نصف النهائي أمام القادسية بنتيجة (3ـ0) وهو ما يؤكد صحة الموقف القانوني للقادسية منذ البداية الأمر الذي يتضح معه التطبيق السليم والصحيح للوائح الاتحاد».وأتم النادي بيانه: «وبناءً عل هذا القرار الواضح فإن النادي سيتخذ جميع الخيارات القانونية والتنظيمية المتاحة لضمان حماية حقوقه ومصالحه الرياضية والمالية والمعنوية، في ضوء الآثار الجوهرية المترتبة على هذا القرار».وكانت «عكاظ» قد نشرت في عددها الصادر بتاريخ 23 يوليو 2025، خبراً بعنوان (بسبب السوبر.. ترشيح الأهلي يغضب القدساويين) إذ استغرب عدد كبير من القدساويين من قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بمشاركة الأهلي بدلاً من الهلال في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، بعد انسحاب الهلال من مواجهة القادسية، إذ إن اللوائح والأنظمة تنص على أن نادي القادسية يكون فائزاً بنتيجة (3-0) ويتأهل إلى النهائي بشكل مباشر.