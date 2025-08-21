أعلنت لجنة التحكيم لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قائمة الحكام الذين سيُديرون مباريات بطولة كأس العالم تحت 17 سنة التي ستقام في قطر بين 3 و27 نوفمبر، وتعد هذه البطولة هي النسخة الموسعة الأولى التي تشمل مشاركة 48 منتخباً.ويبلغ العدد الإجمالي للحُكام 81 (27 حكم ساحة، و54 حكماً مساعداً) من 35 اتحاداً وطنياً، وتم اختيار الحكم الدولي فيصل البلوي حكم ساحة، وكذلك تم اختيار فيصل القحطاني وإبراهيم الدخيل حكمين مساعدين.وبهذه المناسبة، قال رئيس لجنة حكام FIFA بييرلويجي كولينا: «ستكون نسخة هذا العام من كأس العالم تحت 17 سنة FIFA بطولة تاريخية نظراً إلى كونها تشهد مشاركة نجوم الغد، وستمنح الحكام الموهوبين فرصة ممتازة لصقل خبراتهم في أجواء تنافسية. كما ستكون فرصة إضافية بالنسبة لنا كي نختبر نظام الفيديو المساعِد، والبناء على الخلاصات التي توصلنا إليها في السابق».من جهته، قال مدير قسم التحكيم لدى FIFA ماسيمو بوساكا: «اخترنا مجموعة من الحكام الذين سيستفيدون من هذه التجربة الجديدة، ولديهم ما يؤهلهم للتحكيم في بطولات FIFA المستقبلية. يتماشى هذا مع هدفنا المتمثل بإعداد جيل جديد من الحكام المؤهَّلين على مستوى عالٍ».يُذكر أنه تم تجريب نظام الفيديو المساعِد العام الماضي خلال بطولتي كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA™ في كولومبيا وكأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA™ في جمهورية الدومنيكان. وقد تم التأكد على أنه سيتم اختباره مجدداً هذا العام في بطولتي كأس العالم تحت 20 سنة FIFA™ في تشيلي، وكأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA المغرب FIFA™، إضافة إلى قطر 2025.وقد جرت الاختبارات على نظام الفيديو المساعِد إثر تلقي الاتحاد الدولي للعبة عدة طلبات من الاتحادات الوطنية لتوفير طريقة بديلة غير مكلفة لدعم الحكام تكنولوجياً. ولذلك، طوَّر هذا النظام الذي يختلف عن نظام التحكيم بمساعدة الفيديو بأنه لا يحتاج إلى حُكام فيديو، وبالتالي لا يتحقق من كافة الحالات التي قد تغير مسار المباراة.وبالتالي تقع المسؤولية على مدربَي الفريقين، اللذين يُسمح لكل منهما بتقديم عدد محدد من طلبات المراجعة في المباراة الواحدة في حال اعتقادهما بحصول خطأ واضح مثل تلك المتعلقة بالأهداف وضربات الجزاء ورفع البطاقة الحمراء دون إنذار سابق والخطأ في تحديد هوية اللاعبين واللاعبات. كما يمكن للاعبين واللاعبات التواصل مع مدربهم/مدربتهم لطلب مراجعة.