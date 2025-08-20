ضرب فريق الأهلي موعداً مع النصر في نهائي كأس السوبر السعودي بعد أن انتصر على نظيره القادسية بـ5 أهداف لهدف في اللقاء الذي جمعهما على استاد هونغ كونغ في نصف نهائي المسابقة التي تقام في هونغ كونغ لأول مرة.

شهد اللقاء بداية قوية للقادسية تمكن خلالها من إحراز الهدف الأول بعد مجهود رائع من كريستوفر بونسو باه الذي لعب كرة عرضية حولها زميله جاستون الفاريز برأسه في المرمى هدفاً أول للقادسية (د: 8)، ولكن سرعان ما استعاد الأهلي هيبته وسيطرته على مجريات اللقاء، وتمكن فرانك كيسيه من إدراك التعادل سريعاً (د: 12)، وضاعف الأهلي النتيجة بعد عودة الحكم الإسباني ريكاردو بيغوس ليحتسب ركلة جزاء للأهلي، وتقدم لها المتخصص إيفان توني ووضعها على يمين الحارس كوين كاستيلس هدفاً ثانياً للأهلي (د: 25)، وبعد 3 دقائق تلاعب رياض محرز بالدفاع القدساوي من الجهة اليمنى ولعب كرة عرضية تابعها الوافد الجديد إنزو ميلوت برأسه في المرمى هدفاً ثالثاً للأهلي (د: 31)، وبعد 10 دقائق تعرض ايبانيز لإصابة قوية، وبعد العودة لتقنية الفيديو منح الحكم الإسباني البطاقة الحمراء للاعب القادسية كريستوفر بونسو باه ليكمل القادسية اللقاء ناقصاً لاعباً، ليعود رياض محرز للصناعة مجدداً وفرانك كيسيه لهز الشباك بعد أن لعب محرز كرة عرضية حولها كيسيه برأسه في الشباك هدفاً رابعاً للأهلي (د: 45+2)، وفي الشوط الثاني حاول القادسية العودة للقاء بإجراء 3 تغييرات فيما عمد الأهلي لتهدئة اللعب، ومن مجهود فردي رائع من لاعب الأهلي جالينو لعب كرة عرضية حولها مدافع القادسية وقائده ناتشو بالخطأ في مرماه هدفاً خامساً للأهلي (د: 61)، ليستمر اللقاء بهذه النتيجة إلى أن أعلن الحكم الإسباني ريكاردو بيغوس نهاية اللقاء بفوز الأهلي بـ5 أهداف لهدف.

وبهذه النتيجة يتأهل فريق الأهلي لنهائي كأس السوبر السعودي، ويضرب موعداً مع النصر في النهائي المرتقب، الذي سيقام السبت القادم عند تمام الساعة الثالثة عصراً على استاد هونغ كونغ.