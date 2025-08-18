في خطوة مفاجئة أعلن الجزيرة الإماراتي إقالة المغربي الحسين عموته بعد الخسارة أمام خورفكان في الجولة الأولى من دوري المحترفين الإماراتي.وكان الحسين عموته قاد الجزيرة الإماراتي منذ يوليو 2024 ونجح مع الفريق في الموسم الماضي في تحقيق الكأس بعد الفوز على شباب الأهلي بنتيجة (2-1)وكانت آخر محطات عموته قبل الجزيرة مع منتخب الأردن الذي حقق معه إنجازاً تاريخياً بالوصول إلى نهائي كأس آسيا 2023، كما حقق كأس أمم أفريقيا مع الوداد المغربي والدوري القطري مع فريق السد.